Set LEGO Marvel Hulkbuster in SCONTO su Amazon (-20%)

Amazon prepara la tua lista di regali di Natale e ti costringe ad aggiungere questo fantastico set LEGO Marvel che riproduce il mitico Hulkbuster visto nella Battaglia di Wakanda di Avengers: Infinity War. Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 39,90 euro invece di 49,99 per merito dello sconto del 20% applicato sul listino.

Set LEGO Marvel Hulkbuster: rivivi la Battaglia di Wakanda

Questo set LEGO 76247 include un’imponente action figure mech snodabile del famoso Hulkbuster, perfetto per riprodurre le scene epiche del film. Ma le sorprese non finiscono qui.

All’interno della scatola troverai anche 4 minifigure LEGO Marvel incredibili. Bruce Banner, il cui volto si trasforma per rivelare il leggendario Hulk verde, e Okoye con la sua temibile lancia. Ma non è tutto, ci sono anche due Outriders, ognuno con dettagli unici come artigli d’oro e 4 braccia extra.

Il divertimento non si ferma alla costruzione. Con questo set, è possibile muovere e mettere in posa il mega mech Hulkbuster grazie alle articolazioni snodabili, mentre la cabina di pilotaggio è pronta per ospitare le minifigure LEGO. E, per garantire stabilità durante le avvincenti battaglie, le ginocchia bloccate sono un tocco geniale.

Con una statura di oltre 15 cm, l’Hulkbuster sarà l’elemento di spicco nella tua collezione di supereroi LEGO Marvel. Puoi anche usarlo come pezzo da esposizione o decorazione in casa, mostrando il tuo amore per gli Avengers con stile.

Se stai cercando un regalo emozionante per un compleanno o un giorno speciale come il Natale, il set LEGO Marvel Hulkbuster è la risposta perfetta. Regalalo a un giovane appassionato dei film sui supereroi e fagli vivere l’emozione di costruire il proprio mech da battaglia.

Non perdere questa incredibile opportunità su Amazon: acquista ora il set LEGO Marvel Hulkbuster a soli 39,90 euro anziché 49,99 e preparati a combattere le tue battaglie multi-mech.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.