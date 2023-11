I set LEGO sono tra gli indiscussi protagonisti delle offerte Amazon per il Black Friday. Lo dimostra il set Marvel Calendario dell’Avvento che ti puoi portare a casa in sconto a soli 27,91 euro invece di 37,99. Perfetto per un regalo di Natale anticipato.

Set LEGO Marvel Calendario dell’Avvento in offerta Black Friday

Dietro ogni porta di questo calendario speciale, troverai una piccola creazione LEGO ispirata al Marvel Cinematic Universe. Le 24 sorprese includono 7 minifigure dei loro supereroi preferiti, tra cui Doctor Strange, Capitan America, Spider-Man, Iron Man, Okoye, Wong e Vedova Nera. Una squadra di veri campioni pronta a rendere il periodo natalizio ancora più speciale. Le mini-costruzioni e gli accessori presenti nel calendario, come il Quinjet, il kit per l’hockey su ghiaccio, il treno Hydra e altro ancora ti consentiranno di ricreare le scene epiche degli Avengers o di inventare avventure uniche con i loro eroi preferiti. Acquista il set LEGO su Amazon Con il Calendario dell’Avvento LEGO Marvel, la magia del Natale si combina con l’entusiasmo dei supereroi. Un regalo perfetto per i giovani fan di Marvel pronto a trasformare il conto alla rovescia in un’avventura emozionante e piena di sorprese. Approfitta subito dell’offerta Black Friday e regala un Natale indimenticabile all’insegna dell’azione e dell’heroic fantasy.

