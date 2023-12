Set LEGO Jurassic Park in offerta: il regalo di Natale più bello

Questo è uno dei set più belli che potevano finire in offerta su Amazon per il Natale. Il set LEGO Jurassic Park La Scoperta del Brachiosauro può essere tuo in sconto a soli 72,99 euro invece di 84,99. Uno straordinario regalo per i più piccoli ma, diciamoci la verità, anche per i collezionisti più adulti cresciuti con uno dei film iconici degli anni ’90.

Set LEGO Jurassic Park: rivivi l’epico film

Immergiti nel mondo dei dinosauri con la figura del Brachiosauro, il LEGO più alto mai realizzato, dotato di parti snodabili che rendono possibile posizionarlo in pose realistiche. Ricrea la magia della scena classica del film mentre il dinosauro si nutre delle foglie dall’albero LEGO costruibile, tutto sotto gli occhi attenti dei tuoi personaggi preferiti.

La jeep Wrangler LEGO ti permette di trasportare i protagonisti del film: il dottor Alan Grant, la dottoressa Ellie Sattler e John Hammond. Immagina di guidare attraverso il parco, esattamente come nella scena indimenticabile di Jurassic Park.

L’albero LEGO con il cartello e la piattaforma di osservazione completa il set, offrendo un’esperienza di gioco completa. I dettagli curati e la fedeltà al film rendono questo set un’opzione perfetta per gli appassionati di Jurassic Park e di LEGO.

Celebra il 30° anniversario di Jurassic Park regalando emozioni uniche. Acquista ora il Set LEGO Jurassic Park La Scoperta del Brachiosauro su Amazon a soli 72,99 euro anziché 84,99. Un’offerta imperdibile per il regalo di Natale più bello e apprezzato.

