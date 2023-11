Set LEGO Indiana Jones in fantastico sconto su eBay con questo codice

Per gli amanti del cacciatore di tesori più famoso di sempre arriva un’occasione da non perdere perché il set LEGO Indiana Jones Fuga dalla Tomba Perduta è in offerta su eBay a soli 30 euro. Per avere questo fantastico prezzo non devi far altro che applicare il codice NOVEDAYS al momento del pagamento. Il set ti verrà spedito tramite corriere espresso.

Set LEGO Indiana Jones Fuga dalla Tomba Perduta: le caratteristiche

Questo set da costruzione è un fantastico modo per rivivere le emozioni del film “I predatori dell’arca perduta”. Il set contiene 4 minifigure: Indiana Jones con il suo famoso cappello e la frusta, Marion Ravenwood, Sallah e una mummia, oltre all’Arca dell’Alleanza.

Insieme, queste minifigure possono ricreare una famosa scena di fuga dal tempio, con la statua di Anubi che cade e sfonda una parete per rivelare un passaggio segreto dove appare una mummia che spaventa Indiana Jones in fuga.

Il set è inoltre dotato di numerosi serpenti, sia a terra che che fanno capolino attraverso un muro, per aggiungere ancora più suspense al gioco. Una volta completato, misura 16 cm di altezza, 22 cm di lunghezza e 21 cm di profondità, quindi è abbastanza compatto da essere trasportato con facilità.

Insomma, se stai cercando un set LEGO Indiana Jones di qualità, ricco di azione e divertente, il Fuga dalla tomba perduta è la scelta perfetta per te. Acquistalo subito su eBay a soli 30,59 euro utilizzando il codice sconto NOVEDAYS prima del pagamento.

