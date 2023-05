Set LEGO in offerta: costruisci la bellissima Statua della Libertà

Se ami costruire modellini di monumenti famosi, non perdere questa occasione imperdibile: il set LEGO 21042 Architecture Statua della Libertà è disponibile su Amazon a soli 81,99 euro, con uno sconto del 18% sul prezzo di listino.

Set LEGO Statua della Libertà: curato nei minimi particolari

Il set LEGO Statua della Libertà è un modello dettagliato e realistico del celebre simbolo americano. Il set è composto da 1685 pezzi che ti permetteranno di costruire la statua con il suo piedistallo, la fiaccola e la corona. Il modello è alto 44 cm e largo 14 cm, perfetto per esporlo in casa o in ufficio.

Il set fa parte della serie LEGO Architecture, dedicata ai più famosi edifici e monumenti del mondo ed è stato lanciato nel 2018 in occasione del 4 luglio, la festa dell’indipendenza americana. La progettazione è a cura di Adam Reed Tucker, un architetto e artista che collabora con LEGO dal 2008.

All’interno della confezione trovi anche un libretto illustrato che racconta la storia e il design della statua, oltre a fornire istruzioni di montaggio. Il set è adatto a bambini dai 16 anni in su, ma può essere apprezzato anche da adulti amanti dei LEGO e della storia.

Non lasciarti scappare questa offerta limitata e acquista subito il tuo set LEGO 21042 Architecture Statua della Libertà su Amazon. Costruisci un iconico simbolo americano con la Statua della Libertà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.