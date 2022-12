Set LEGO Horizon Forbidden West in offerta: su Amazon è già Natale (-30%)

Questa è davvero bella, specie se sei un appassionato di LEGO e videogiochi. Il set LEGO ispirato a Horizon Forbidden West, il gioco di successo per PlayStation 4 e PlayStation 5, è disponibile infatti a soli 62,99 euro su Amazon: merito dello sconto del 30% applicato sul prezzo di listino di 89,99 euro.

Con disponibilità immediata e spedizione Prime potrai riceverlo già domani e iniziare a montarlo subito…oppure metterlo sotto l’albero di Natale e magari aprirlo durante la mattina più magica dell’anno. La scelta è tua, ma intanto portatelo a casa.

LEGO Horizon Forbidden West: una meraviglia da 1222 pezzi in offerta

Il set LEGO di Horizon Forbidden West permette di costruire un Collolungo, l’iconica macchina della serie di videogiochi per PlayStation. Comprensivo di ben 1.222 pezzi da mettere assieme, rende omaggio al mondo di Horizon con tutti i dettagli originali di questa macchina, accompagnato da una minifigura di Aloy, la protagonista della serie.

Ricco di dettagli unici, come la testa del collolungo a forma di disco, le antenne che sporgono dal collo, la coda e le gambe lunghe, questo set LEGO è un regalo di Natale perfetto per tutti gli appassionati. Se vuoi farlo a te stesso o a qualcun altro certamente non sbagli: su Amazon è in offerta a 62,99 euro, motivo in più per non farselo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.