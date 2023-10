Set LEGO Harry Potter Stendardo Grifondoro in OFFERTA su Amazon (-22%)

Senti di far parte della Casa Grifondoro ad Hogwarts? Ora, grazie al set LEGO Harry Potter Stendardo Grifondoro, puoi portare un pezzo del magico mondo di Harry Potter nella tua cameretta con uno sconto imperdibile del 22% su Amazon, a soli 27,13 euro invece di 34,99.

Set LEGO Harry Potter Stendardo di Grifondoro

Questo set LEGO ti consente di creare il famoso Stendardo della Casa Grifondoro utilizzando mattoncini LEGO. Una volta completato, potrai appenderlo con orgoglio nella tua cameretta. Ma questo stendardo ha una sorpresa: quando lo apri, rivelerà la Sala Comune di Grifondoro all’interno.

Questo set di giochi Harry Potter è pieno di dettagli magici. All’interno del Stendardo Grifondoro, troverai un caminetto accogliente, poltrone, candele tremolanti e persino una scacchiera per un gioco di scacchi magici. Con le minifigure LEGO di Harry Potter, Angelina Johnson e Neville Paciock, puoi dare vita a avventure straordinarie nel castello di Hogwarts.

Ma le sorprese non finiscono qui. Questo set include una serie di effetti magici 3D incredibili. Un pannello lenticolare crea l’illusione del movimento su una scala, e ci sono dettagli come un trofeo del 1° o del 4° posto, Sirius Black che appare nel fuoco e molti altri. E per completare l’esperienza, il set include il Boccino d’oro, la Spada di Grifondoro, diverse bacchette magiche e altri accessori magici.

Dopo aver completato il gioco, puoi chiudere lo stendardo per mostrare lo stemma di Grifondoro. Inoltre, è dotato di un gancio per appenderlo alla parete come un elemento decorativo nella tua camera da letto da giovane mago o strega. Sarà il centro di attenzione e ti farà sentire ancora più vicino al mondo magico di Harry Potter.

Se sei un vero fan di Harry Potter e Grifondoro, non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta. Con il 22% di sconto su Amazon, puoi avere il tuo Stendardo Grifondoro LEGO a soli 27,13 euro invece di 34,99. Porta un pezzo di Hogwarts nella tua vita e preparati per avventure straordinarie nella Casa Grifondoro. Non perdere questa opportunità.

