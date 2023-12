Set LEGO Harry Potter in offerta su eBay in DOPPIO SCONTO

Occasione imperdibile su eBay per fare o farti uno strepitoso regalo di Natale. Il set LEGO Harry Potter La Battaglia di Hogwarts è disponibile infatti in offerta a soli 61,19 euro invece di 84,99. Tutto quello che devi fare per accedere a questo doppio sconto è inserire il codice FESTE23 prima del pagamento.

Set LEGO Harry Potter in offerta su eBay

Questo set cattura il culmine epico tra Voldemort e Harry Potter in “I Doni della Morte – Parte 2”. Rivivi la tensione del duello con una sezione dettagliata del castello di Hogwarts, che può essere smontata per ricostruire il ponte di un’altra scena memorabile. La modularità di questo set consente di collegarlo ad altri, creando così un castello di Hogwarts completo e mozzafiato.

Sei pronto a unirti alla battaglia? Il set include sei minifigure LEGO, tra cui Harry Potter e Voldemort, ognuno con una bacchetta magica dotata di elementi LEGO collegabili per ricreare incantesimi spettacolari. Troverai anche la figura di Nagini e le minifigure dei personaggi di Harry Potter, tra cui Neville Paciock con la Spada di Grifondoro, Scabior, Molly Weasley e Bellatrix Lestrange.

Grazie al design dettagliato e alla qualità dei mattoncini LEGO, questo set offre un’esperienza di costruzione coinvolgente e una rappresentazione accurata degli amati luoghi e personaggi della saga di Harry Potter. Aggiungi questo straordinario set alla tua collezione o regalalo a un fan appassionato della magia.

Non perdere l’occasione di portare a casa il set LEGO “La Battaglia di Hogwarts” a un prezzo eccezionale. Utilizza il codice sconto FESTE23 su eBay e immergiti in un’avventura magica che durerà per generazioni.

