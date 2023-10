Set LEGO Harry Potter: il Calendario dell'Avvento 2023 è su Amazon

Sai qual è il modo perfetto per immergersi nel magico mondo di Harry Potter durante la stagione delle festività? Con il Calendario dell’Avvento LEGO Harry Potter 2023, ora disponibile su Amazon. Questo set speciale è l’ideale per i bambini, i fan di Harry Potter e chiunque ami la magia e l’avventura.

Set LEGO Harry Potter Calendario Avvento 2023: cosa contiene?

Dietro ognuna delle 24 porte di questo meraviglioso Calendario dell’Avvento, c’è una sorpresa magica pronta ad essere scoperta. È possibile dare vita alle proprio avventure nel villaggio di Hogsmeade grazie ai 6 minifigure LEGO inclusi: Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Draco Malfoy, Madama Rosmerta e, per la prima volta, la minifigure di Aberforth Silente.

Ma le sorprese non finiscono qui. Oltre alle minifigure, ci sono anche 18 mini-modelli che rappresentano luoghi iconici di Hogsmeade, tra cui i pub Ai Tre Manici di Scopa e Testa di Porco, il negozio di scherzi Zonko e il delizioso negozio di dolciumi Mielandia. Ogni mini-modello è progettato per catturare l’essenza dei luoghi di Hogsmeade e può essere assemblato facilmente grazie alle guide illustrate incluse dietro ciascuna porta.

E non è finita qui! Oltre a minifigure e mini-modelli, ci sono anche molti iconici oggetti giocattolo che ti permetteranno di ricreare le scene magiche dei film di Harry Potter.

Questo Calendario dell’Avvento è il regalo perfetto per streghe, maghi e babbani di età superiore ai 7 anni. La magia dei mattoncini LEGO ti accompagnerà per tutto l’anno e questi giocattoli dell’Avvento possono essere combinati con tutti gli altri set LEGO Harry Potter per un’esperienza di gioco ancora più straordinaria.

Non lasciarti sfuggire questa occasione e preparati per un dicembre pieno di magia e avventura con il Calendario dell’Avvento LEGO Harry Potter 2023, ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 37,99 euro. Acquista il tuo set oggi stesso e inizia a contare i giorni fino a Natale con Harry Potter e i suoi amici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.