Set LEGO Harry Potter Calendario Avvento 2023 in sconto Black Friday

La settimana del Black Friday di Amazon ti permette di mettere le mani su uno dei LEGO più richiesti. Stiamo parlando del set Harry Potter Calendario dell’Avvento 2023 che può essere tuo a soli 28,14 euro invece di 37,99: un piccolo sconto, ma comunque importante che ti permette di risparmiare su questo fantastico oggetto da collezione natalizio.

Set LEGO Harry Potter Calendario Avvento 2023 in offerta

Ogni giorno che precede il Natale è un’avventura magica con questo calendario che si apre su un affascinante villaggio di Hogsmeade. Dietro ogni delle 24 porte, una sorpresa attende di essere scoperta, tra cui sei minifigure LEGO esclusive: Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Draco Malfoy, Madama Rosmerta e la prima minifigure di Aberforth Silente.

Con 18 mini-modelli di luoghi iconici di Hogsmeade, come Ai Tre Manici di Scopa e Testa di Porco, Zonko e Mielandia, ogni giorno offre un’esperienza di costruzione unica. Le porte del calendario sono corredate da guide illustrate, rendendo la costruzione facile e divertente per i giovani maghi.

Ricrea le atmosfere magiche dei film di Harry Potter con oggetti giocattolo iconici inclusi in ogni porta. E la magia non finisce qui! I giocattoli del Calendario dell’Avvento 2023 possono essere combinati con gli altri set LEGO Harry Potter, espandendo così il tuo mondo magico.

Un regalo ideale per tutti i fan di Harry Potter, questo Calendario dell’Avvento promette di trasformare l’attesa del Natale in un’avventura straordinaria. Non lasciarti sfuggire l’offerta del Black Friday su Amazon e aggiungi il Calendario dell’Avvento LEGO Harry Potter 2023 al tuo carrello a soli 28,14 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.