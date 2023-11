Set LEGO Gran Burrone in SCONTO RECORD per il Black Friday (-10%)

Il Black Friday di Amazon offre una grande occasione a tutti gli appassionati di set LEGO e Signore degli Anelli. Il bellissimo e dettagliato set LEGO Gran Burrone è in sconto al suo prezzo migliore di sempre: 451,45 euro invece di 499,99. Il pezzo, da collezione, è pagabile anche in 5 comode rate presso Amazon stessa.

Set LEGO Gran Burrone in offerta Black Friday: da non perdere

Ricrea la magica atmosfera del Signore degli Anelli con questo set LEGO Icons dedicato a Gran Burrone. Unisciti alla Compagnia dell’Anello nel suo viaggio verso il Concilio di Elrond e vivi l’epica avventura della Terra di Mezzo.

Il modellino presenta la Casa di Elrond, impreziosita da dettagli autunnali e fogliame, trasportandoti direttamente nella foresta di Gran Burrone. Con 15 minifigure LEGO, tra cui Frodo, Sam, Bilbo Baggins, Aragorn e Gandalf il Grigio, questo set cattura la magia e l’essenza del Signore degli Anelli.

Costruisci il Consiglio di Elrond, posiziona le minifigure intorno alla pietra con l’Unico Anello e esplora gli interni, tra cui la camera da letto di Frodo e lo studio di Elrond. Scopri dettagli iconici come la fucina degli elfi, i frammenti di Narsil e gli affreschi che narrano la storia della Terra di Mezzo.

Con 6.167 pezzi, questa replica di Gran Burrone offre un’esperienza di costruzione gratificante e trasporterà i fan nella Terra di Mezzo. È il regalo di Natale perfetto per gli amanti del Signore degli Anelli che cercano un hobby creativo e divertente.

Questo set LEGO Icons per adulti è un’esclusiva Amazon, rendendolo un must-have per chi ama il Signore degli Anelli e desidera aggiungere una magnifica creazione LEGO alla propria collezione.

Non perdere l’opportunità di possedere questo straordinario set LEGO. Acquista il LEGO Il Signore degli Anelli Gran Burrone ora a soli 451,45 euro invece di 499,99. Il Black Friday è il momento perfetto per dare vita alla tua passione per il Signore degli Anelli con un’offerta irresistibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.