Set LEGO Fortnite Lama delle Scorte: ULTIMA CHIAMATA con le Offerte di Primavera

Le Offerte di Primavera di Amazon scadranno questa sera quindi sono le ultime ore per approfittare dello sconto attivo sul set LEGO Fortnite Lama delle Scorte, perfetto per i fan del gioco online più popolare al mondo, che puoi acquistare a soli 34,99 euro invece di 39,99 con spedizione Prime immediata.

Set LEGO Fortnite Lama delle Scorte: per grandi e piccini

Il set LEGO in questione permette di costruire un modellino che porta nel mondo reale uno dei personaggi più iconici di Fortnite: il Lama Pignatta.

Il modello è dotato di testa mobile, bocca apribile e una sella dettagliata con tanto di accessori ispirati al videogioco, come il rampino, il succo succoso, la dinamite e persino la schiaffobomba, tutti fedelmente riprodotti nel minimo dettaglio. Una volta completato diventerà un magnifico pezzo da esposizione, ma anche un giocattolo per i più piccoli.

Ideale per bambini e bambine da 12 anni in su, può dunque essere utilizzato per giocare oppure esposto su una mensola o su una scrivania per alimentare la propria collezione di oggetti appartenenti alla cultura POP. Sono le ultime ore per approfittarne: acquista il set LEGO Fortnite Lama delle Scorte su Amazon a soli 34,99 euro invece di 39,99.