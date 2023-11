Set LEGO Dobby L'Elfo Domestico in offerta Black Friday: il regalo perfetto

Siamo ormai agli sgoccioli della settimana del Black Friday di Amazon, ma sei ancora in tempo per fare qualche affare. Il set LEGO che riproduce Dobby l’Elfo Domestico può essere tuo in offerta a 25,49 euro invece di 29,99. Un’ottima occasione per fare un regalo di Natale a te stesso o a qualcuno a cui vuoi bene.

Set LEGO Dobby l’Elfo Domestico: per i fan di Harry Potter

Questo set LEGO offre l’opportunità di costruire e esporre la replica di Dobby, l’Elfo Domestico, uno dei personaggi più affascinanti della saga di Harry Potter. La testa, le orecchie e le braccia di Dobby sono snodabili, consentendoti di creare diverse pose e di regolare le dita per farlo tenere gli accessori inclusi nel set.

Parliamo di accessori magici ispirati ai film di Harry Potter: la torta fluttuante di zia Petunia, il modellino del diario di Tom Riddle e persino il calzino di Harry Potter. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione per ricreare l’atmosfera magica dei film.

La figura di Dobby è fornita di un supporto con targhetta, perfetto per esporre questo personaggio iconico come accessorio decorativo in camera da letto o in qualsiasi angolo della tua casa. È il modo ideale per portare un tocco di magia nella tua vita quotidiana.

Questo set è un regalo straordinario a tema Harry Potter per giovani e adulti appassionati di magia, dagli 8 anni in su. Non perdere l’occasione di aggiungere un pezzo speciale alla tua collezione di gadget di Harry Potter. Approfitta dell’offerta Black Friday su Amazon e portati a casa il set LEGO Dobby l’Elfo Domestico a soli 25,49 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.