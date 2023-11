Set LEGO Chitarra Elettrica: una CHICCA in offerta Black Friday

Con le offerte Black Friday di Amazon spunta una grandissima occasione su un set LEGO che è una vera e propria chicca: il set che ti permette di riprodurre una chitarra elettrica Fender Stratocaster Anni 70 e l’amplificatore Princeton Reverb 65 è disponibile al prezzo più basso di sempre.

Set LEGO Chitarra Elettrica: il tuo regalo per il Black Friday

Questo set LEGO Ideas è un’autentica chicca per gli amanti della musica e del design. Con 1079 pezzi, ti offre l’opportunità di costruire fedelmente una replica della leggendaria chitarra elettrica Fender Stratocaster degli anni ’70 e del mitico amplificatore Princeton Reverb 65. Un vero e proprio kit di modellismo per adulti, pensato per i collezionisti e gli appassionati di musica.

La chitarra elettrica LEGO presenta dettagli incredibili, tra cui un tremolo, un trasduttore, chiavi meccaniche, sei corde realistiche, adesivi con il logo Fender e persino una cinghia in tessuto per completare il look da rockstar. Ma non è tutto, perché l’amplificatore è altrettanto straordinario, con pannelli mobili, scheda audio, serbatoio di riverbero, pedalier, altoparlante e altri dettagli originali.

Tra gli accessori inclusi troverai un supporto pieghevole, plettri in scala di quattro colori e un adesivo componibile con il logo Fender, permettendoti di personalizzare ulteriormente il tuo capolavoro LEGO.

Crea la tua chitarra elettrica in elegante rosso o nero, posizionala sul supporto incluso e collega l’amplificatore e il pedale per trasformare il tuo set LEGO in un pezzo d’arte da esporre con orgoglio in casa tua.

Il set è accompagnato da un libretto che racconta la storia della Fender Stratocaster, arricchendo ulteriormente l’esperienza di costruzione. Un regalo ideale per uomini, donne, o chiunque ami la musica e la bellezza dei LEGO.

Afferra al volo l’opportunità del Black Friday e porta a casa questo straordinario set LEGO Chitarra Elettrica a un prezzo eccezionale di 104,48 euro su Amazon.

