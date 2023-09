Set LEGO Camion Giocattolo: un AFFARE su Amazon (-33%)

Come regalo per i più piccoli o per i collezionisti, il set LEGO Camion Giocattolo è ora disponibile su Amazon a soli 29,99 euro, anziché 44,99 euro, con uno sconto del 33%. Un’occasione che non dovresti farti scappare.

Set LEGO Camion Giocattolo: costruisci la tua avventura

Questo set LEGO City offre un’esperienza di gioco straordinaria per i piccoli costruttori e gli appassionati di veicoli da cantiere. All’interno della scatola, troverai un camion giocattolo a 6 ruote, completo di una gru con stabilizzatori, braccio mobile e verricello. Ma non finisce qui.

Dopo aver posizionato il veicolo LEGO da cantiere, i bambini possono dare vita alla loro immaginazione. Possono abbassare gli stabilizzatori della gru giocattolo, ruotare ed estendere il braccio mobile e abbassare il verricello. Tutto è progettato per offrire un’esperienza di gioco realistica e coinvolgente.

Il set include le minifigure dell’operatore e del conducente, oltre a una serie di accessori che aggiungono un tocco di realismo alle tue avventure LEGO. Troverai una chiave inglese, un walkie-talkie e due caschi di sicurezza. Con questi dettagli, ogni missione di costruzione diventa un’avventura indimenticabile.

La piattaforma stradale LEGO City inclusa in questo set può essere agganciata e utilizzata per collegare altri set LEGO City. In questo modo, puoi espandere la tua città e creare nuove storie e avventure ogni giorno. Costruire una grande città non è mai stato così divertente.

Quindi, non perdere l’opportunità di aggiungere il set LEGO Camion Giocattolo alla tua collezione a soli 29,99 euro invece di 44,99 euro su Amazon. Questo affare è a tempo limitato, quindi affrettati prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.