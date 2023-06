Set LEGO Batcave Shadow Box disponibile in accesso esclusivo per i VIP

Se sei un fan di Batman e dei LEGO, non puoi perderti questa occasione unica: il set LEGO Batcave Shadow Box è disponibile oggi in esclusiva in accesso anticipato per i VIP sul sito ufficiale LEGO a 399,99 euro. Si tratta di un set straordinario che riproduce la Batcaverna del film Batman Returns del 1992, con tanti dettagli e funzioni nascoste.

Per accedere all’offerta, devi essere un membro del programma VIP di LEGO, che ti permette di accumulare punti per ogni acquisto e di usufruire di vantaggi esclusivi come questo. Se non sei ancora iscritto, puoi farlo gratuitamente sul sito LEGO e poi procedere all’acquisto del set.

Set LEGO Batcave Shadow Box: una meraviglia da non perdere

Il set LEGO Batcave Shadow Box è il primo modello in assoluto in stile Shadow Box, che incorpora elementi mobili, minifigure e una Batmobile ricca di funzionalità per unire un tableau dinamico e un modello unico. Il set è composto da 3981 pezzi e misura 51 cm di lunghezza, 29 cm di altezza e 14 cm di profondità. Il numero del set è 79252.

Il set include 7 minifigure: Batman, Catwoman, il Pinguino, Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Max Shreck e una statuetta di Batman con il costume da pinguino. Le minifigure di Catwoman e il Pinguino sono nuove e appaiono solo in questo set. La Batmobile è fedelmente riprodotta e ha il tetto apribile per inserire la minifigure di Batman con il mantello in tessuto. Inoltre, ha due lanciatori nascosti che si attivano ruotando un ingranaggio sul lato.

La Batcaverna è piena di dettagli e funzioni nascoste che puoi scoprire con i movimenti degli elementi mobili. Puoi cambiare lo schermo del Batcomputer per controllare se ci sono problemi a Gotham City, far scorrere le porte per rivelare il Bat-equipaggiamento e i gadget di Batman, illuminare il caveau di Batsuit con un mattoncino luminoso, sollevare la serranda per accedere alla Batmobile e molto altro ancora.

Il set LEGO Batcave Shadow Box è un vero capolavoro da collezione per i fan di Batman e dei LEGO. Non lasciarti sfuggire questa offerta esclusiva: acquista ora il set sul sito ufficiale LEGO a 399,99 euro e ricevilo a casa tua in pochi giorni. Affrettati, perché l’offerta è valida solo per i VIP e solo fino ad esaurimento scorte.

