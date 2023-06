Set LEGO 3 in 1 Buggy Fuoristrada in offerta a 10 euro: divertimento assicurato

Se vuoi regalare ai tuoi bambini un gioco divertente e creativo senza spendere troppo c’è una occasione imperdibile che dovresti prendere in considerazione.

Il set LEGO Creator Buggy Fuoristrada è disponibile oggi su Amazon a soli 10,49 euro con un risparmio del 30% sul prezzo di listino di 14,99 euro.

Set LEGO Buggy Fuoristrada: un giocattolo 3 in 1

Il set in questione è un gioco 3 in 1 che permette di costruire tre modelli diversi: un buggy fuoristrada, un’escavatore e un veicolo multiterreno. Il buggy fuoristrada ha uno spoiler e un roll-bar, l’escavatore ha una pala caricatrice che si alza e si abbassa, il veicolo multiterreno ha un manubrio e un sedile per il pilota. Tutti i modelli hanno grandi pneumatici per affrontare qualsiasi terreno.

Il set LEGO Creator Buggy Fuoristrada è ideale per stimolare la fantasia e le abilità costruttive dei bambini dai 7 anni in su. I piccoli potranno inventare tante avventure con i loro veicoli, correre attraverso le foreste, le dune di sabbia o sollevare oggetti pesanti con l’escavatore. Il set contiene 160 pezzi e fa parte della serie LEGO Creator 3in1.

Non perdere l’occasione di acquistarlo e fare un graditissimo regalo a soli 10,49 euro: è questo l’incredibile prezzo a cui puoi acquistare oggi questo set LEGO in offerta su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.