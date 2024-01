Set di due caricatori USB-C 30W in offerta su Amazon: compatibili con tutti gli smartphone

Il caricatore USB-C Voltme, disponibile in un pratico pack da 2, offre una soluzione intelligente e versatile per la ricarica rapida di una vasta gamma di dispositivi. Con uno sconto del 25%, puoi acquistare questo set per soli 22,40€.

Questo caricatore è compatibile con tutti i dispositivi, inclusi iPhone 14/13/12, MacBook Air, Samsung Galaxy e altri dispositivi Android. Le due porte USB-C/USB, ben distanziate, consentono di ricaricare contemporaneamente due dispositivi, come smartphone, cuffie, orologi connessi e altro ancora.

Il caricabatterie è dotato delle ultime tecnologie, tra cui i protocolli PD, QC, AFC, SCP, FCP, BC1.2 e PPS, insieme alla tecnologia Gan III per evitare surriscaldamenti e garantire la sicurezza. I circuiti di protezione prevengono sovratensioni, surriscaldamenti e altri potenziali rischi.

Piccolo, maneggevole e affidabile, questo caricatore offre una ricarica più veloce rispetto alle stazioni di ricarica tradizionali. Con un design elegante e ben rifinito, è certificato CE, RoHS e FCC per garantire sicurezza e affidabilità.

Le due porte USB-C supportano l’ultima versione PD 3.0, Quick Charge 3.0 (fino a 18W) e PPS, offrendo una potenza di ricarica rapida fino a 30W. Questo set di due caricabatterie è ideale per l’uso domestico e in ufficio, garantendo una soluzione pratica per la ricarica dei tuoi dispositivi.

Compatibile con MacBook Air, iPhone e una vasta gamma di accessori elettronici, questo caricatore VOLTME è un’opzione conveniente e affidabile per la ricarica rapida dei tuoi dispositivi. Non farti scappare l’offerta e acquista questo set di due caricatori USB-C in fortissimo sconto!

