Quel set di cacciaviti magnetici che dovrebbe essere in ogni casa. Completo di tutte, ma proprio tutte, le punte di precisione che ti possono servire, se sarai veloce potrai portarlo a casa a 10,44€ circa da Amazon.

Come? Semplicissimo: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “O9ALXFPG”. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma ti avviso: pochi pezzi scontati disponibili.

Set cacciaviti magnetici: 49 pezzi, 1 sconto assurdo

In una custodia super elegante si cela lui, l'intero set. Un corpo di supporto e tutte le punte che possono servirti!

Come ti ho anticipato, la cosa molto interessante è che sono punte magnetiche: dettaglio fondamentale quando si tratta di prendere delle viti e non ci si può arrivare con le mani.

Dalla riparazione di un orologio, fino allo smartphone, passando per bici, elettrodomestici e altri dispositivi: con questo set puoi fare veramente di tutto, non solo elettronica! Con 12 tipi di punte, per un totale di 49 pezzi, è impossibile non trovare quello di cui hai bisogno!

Il suo prezzo è tendenzialmente del doppio, ma – se sarai veloce – potrai attivare il coupon sconto che ho scovato: metti nel carrello il set di cacciaviti magnetici e, prima di pagare, inserisci il codice “O9ALXFPG”. Il risparmio totale è del 45%!

