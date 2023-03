Set Allenatore Pokémon Scarlatto e Violetto, preordina ora in sconto!

Sei un grande fan dei Pokémon e non puoi perderti alcuna novità? Se sei un giocatore e ami le carte collezionabili, approfitta dello sconto del mese per regalarti un box pieno di sorprese. Preordina subito i 2 Set Allenatore Fuoriclasse Miradon + Koraidon di Pokémon Scarlatto e Violetto in offerta a €103,41 su eBay. Applica sul prezzo indicato il codice sconto MARZO23 dell’11% prima del checkout.

Perché preordinare un Set Allenatore quando puoi averne due?

Se hai già divorato i nuovi titoli Pokémon per Nintendo Switch, non puoi perderti questa box da collezione di carte Pokémon. Puoi incontrare nuovamente Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, gli starter e i tuoi primi compagni di avventura, e scoprire i poteri dei Leggendari Miraidon e Koraidon. Il Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Scarlatto e Violetto contiene un vero mondo di meraviglie. Puoi giocare o anche solo collezionare tutto ciò che troverai all’interno di ciascuna scatola, nelle due versioni rossa e blu che richiamano i due titoli del videogioco.

Ogni Set Allenatore contiene:

9 buste dellʼespansione Scarlatto e Violetto del GCC Pokemon

Una carta promozionale di Miraidon/Koraidon

65 bustine protettive con Miraidon/Koraidon

45 carte Energia del GCC Pokemon

Una guida giocatore per l’espansione Scarlatto e Violetto

6 dadi segnalini danno

Un dado lancia-moneta valido per le gare

2 segnalini delle condizioni speciali in plexiglas

Un cofanetto da collezione dotato di quattro divisori per conservare e organizzare tutto il contenuto

Una carta codice per il Gioco di Carte Collezionabili Pokemon Live

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.