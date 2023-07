Serverplan: ottieni il massimo dell'hosting multidominio e risparmia

Trovare un partner affidabile per l’hosting web può fare la differenza tra il successo e l’insuccesso di un progetto online. Con un’ampia gamma di servizi e piani disponibili, Serverplan si distingue per essere un fornitore di hosting reseller multidominio che offre soluzioni eccellenti per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente attraverso prezzi competitivi: i piani, infatti, partono soltanto da 25 euro al mese.

Piani flessibili per soddisfare ogni esigenza

Una delle caratteristiche che rende Serverplan un partner ideale è il suo pannello di controllo intuitivo e facile da usare che ti permette di gestire in modo efficiente e mirato tutti i tuoi domini, semplificando la gestione tecnica e ottimizzando le risorse economiche impiegate. Inoltre, avrai la possibilità di personalizzare il pannello di controllo del dominio con il logo della tua azienda, comunicando un’immagine professionale e personalizzata ai tuoi clienti.

Serverplan offre tre piani reseller a prezzi competitivi: Basic, Plus e Pro, disponibili sia per Linux che per Windows, con prezzi che variano da 25 euro al mese a 53. Indipendentemente dalle dimensioni del tuo progetto o dalle tue esigenze specifiche, troverai un piano che si adatta perfettamente alle tue necessità. Grazie all’utilizzo di storage SSD (Solid State Drive), i piani reseller multidominio di Serverplan garantiscono le migliori performance per il tuo sito e le tue applicazioni.

Inoltre, i sistemi di backup su storage esterni consentono il salvataggio dei tuoi dati con cadenze orarie, offrendo massima sicurezza e facilità di ripristino. Con Cpanel e WHM preinstallati, avrai a disposizione potenti strumenti per gestire i siti, i database, le email e le applicazioni con facilità. Serverplan offre anche un servizio di migrazione gratuita, che ti permette di trasferire con un solo clic il contenuto dei tuoi siti, la posta e i database, senza alcuna complicazione.

e stai cercando un hosting reseller multidominio affidabile e conveniente, prova Serverplan: piani flessibili, prestazioni elevate, sicurezza affidabile, supporto dedicato e tempi di risposta rapidi, Serverplan offre tutto ciò di cui hai bisogno per avere successo a partire da soli 25 euro al mese per quanto riguarda il piano Basic.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.