Server dedicati Windows e Linux: scopri l'offerta Serverplan

Se stai cercando un partner affidabile per le tue esigenze di hosting con server dedicati, allora sei nel posto giusto.

Serverplan offre una gamma completa di server dedicati Windows e Linux con un’offerta che non puoi permetterti di perdere.

Server dedicati Serverplan: scopri l’offerta e come funziona

Partiamo col dire che non sei vincolato a contratti annuali. Puoi attivare il tuo server dedicato anche solo per un mese, il che ti dà la libertà di adattare le tue esigenze di hosting al meglio. Inoltre, il setup del tuo server dedicato è gratuito, il che significa che non ci sono costi nascosti da affrontare.

Quando si tratta di server dedicati, le prestazioni sono fondamentali. Serverplan offre banda da 1 Gbit/s, il che significa che la tua connettività sarà veloce e affidabile. Inoltre, la migrazione dei dati è gratuita, il che semplifica il trasferimento del tuo sito web o delle tue applicazioni sul nuovo server. Il supporto è disponibile 24 ore su 24, quindi non dovrai preoccuparti di essere bloccato in caso di problemi. E con un SLA del 99,99%, puoi contare sulla massima disponibilità del tuo server.

Se hai bisogno di un ulteriore incentivo per considerare Serverplan, ecco un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire. Per le nuove attivazioni di Server Dedicati, puoi usufruire di uno sconto del 50% per le prime 3 mensilità, anche se non le acquisti contestualmente. Questa promozione è valida fino al 31/10/2023, quindi affrettati a cogliere questa opportunità. Ricorda di utilizzare il coupon “SUPERSERVER” per beneficiare di questo incredibile sconto.

In breve, Serverplan offre la flessibilità, le prestazioni e il supporto di cui hai bisogno per il tuo server dedicato. Non aspettare oltre, visita il sito web e scopri come possono soddisfare le tue esigenze di hosting.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.