Da La Casa di Carta a Gomorra ecco le 8 serie TV da vedere a fine anno

Anche il 2021 è alle porte e un nuovo anno si apre all'orizzonte. Mancano però alcuni giorni e, per molti, questi sono dedicati alla famiglia e al riposo. Perché non sfruttarli anche per vedere 8 serie TV assolutamente da non perdere e da vedere in queste vacanze prima che arrivi la fine dell'anno? Da La Casa di Carta a Gomorra, scopriamo insieme i migliori titoli usciti sulle più importanti piattaforme streaming on demand nel 2021.

Le migliori serie TV Netflix da guardare durante le vacanze di capodanno

Iniziamo subito con le 4 migliori serie TV Netflix del 2021. Questi giorni di maggior riposo possono rivelarsi un'ottima occasione per guardarle tutte d'un fiato. Vi terranno incollati agli schermi, dal primo fino all'ultimo episodio. Ovviamente sempre che vi piaccia il genere.

La Casa di Carta 5 Volume 2 . Si tratta di uno dei titoli più acclamati dal pubblico di Netflix. Ormai arrivata al suo finale di stagione, questa serie TV mostra le imprese titaniche di una banda capitanata dal famoso Professore che tenta di rubare l'oro di Spagna. Dovranno però fare i conti con l'esercito, la polizia e anche i loro errori.

. Si tratta di uno dei titoli più acclamati dal pubblico di Netflix. Ormai arrivata al suo finale di stagione, questa serie TV mostra le imprese titaniche di una banda capitanata dal famoso Professore che tenta di rubare l'oro di Spagna. Dovranno però fare i conti con l'esercito, la polizia e anche i loro errori. Strappare lungo i bordi . Alcuni ne parlano come il capolavoro di animazione ideato e creato da ZeroCalcare. 6 episodi che raccontano in chiave ironica la vita del famoso fumettista.

. Alcuni ne parlano come il capolavoro di animazione ideato e creato da ZeroCalcare. 6 episodi che raccontano in chiave ironica la vita del famoso fumettista. Squid Game . Finalmente è arrivato il doppiaggio in italiano per questa serie TV che ha fatto un enorme successo in tutto il mondo comparendo tra le Top Ten di moltissimi Paesi nonostante, appena uscita, fosse in lingua originale.

. Finalmente è arrivato il doppiaggio in italiano per questa serie TV che ha fatto un enorme successo in tutto il mondo comparendo tra le Top Ten di moltissimi Paesi nonostante, appena uscita, fosse in lingua originale. Maid. Una serie TV intensa e drammatica che colpisce al cuore raccontando delle troppe e ancora presenti disuguaglianze sociali. Questa storia colpisce per l'esperienza di vita che una madre e sua figlia devono affrontare fuggendo da un uomo vittima dell'alcol incapace di amare. Con pochi soldi in tasca si metteranno alla ricerca di una vita migliore.

I migliori titoli su Sky e Now TV

Passiamo ora in rassegna le migliori serie TV disponibili su Sky e Now TV che potranno allietarvi questi ultimi giorni che ci separano dall'anno nuovo. Titoli importanti che hanno fatto parlare molto per trama e qualità di contenuti.

Gomorra 5 . Un capolavoro, tra le serie TV più attese nel 2021 nato dalla penna di Roberto Saviano. Anche in questo caso si tratta dell'ultima stagione che promette tantissime emozioni e numerosi colpi di scena.

. Un capolavoro, tra le serie TV più attese nel 2021 nato dalla penna di Roberto Saviano. Anche in questo caso si tratta dell'ultima stagione che promette tantissime emozioni e numerosi colpi di scena. And Just Like That. Una serie TV leggera e molto divertente dove la certezza si chiama Sarah Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw, che con le sue amiche dovrà affrontare la sua vita a New York da ultracinquantenne.

Disney+ e Amazon Prime Video: le loro migliori serie TV

Anche Disney+ ha un titolo che merita di essere vista durante le vacanze di capodanno:

Wandavision. Un capolavoro divertentissimo realizzato proprio da Disney+. Negli ultimi decenni alcune serie TV comedy hanno fatto la storia. Qui sono riportate le migliori citazioni da non dimenticare.

Fantasy invece è la proposta disponibile su Amazon Prime Video che ha letteralmente lasciato a bocca aperta chiunque abbia visto gli episodi di questo titolo:

La ruota del tempo. Si tratta di una rivisitazione del best-seller di Robert Jordan.

Dopo le migliori Serie TV scelte dal New York Times, ecco questi sono 8 titoli che meritano di essere visti, magari proprio durante questi giorni di vacanze e riposo.