Le Serie più viste su Apple TV+: da non perdere assolutamente

Apple TV+ sorprende tutti per il suo ricco catalogo e, soprattutto, per i titoli di qualità che propone ai suoi abbonati. Interessante, per i nuovi abbonati è disponibile una prova gratuita che fornisce accesso totale alla piattaforma per alcuni giorni.

Tra l’altro, è da poco disponibile l’app Apple TV anche su Android. Per festeggiare questo evento potrà essere utile a molti utenti sapere quali sono le serie TV più viste dagli abbonati e così inaugurare la propria presenza gustandosi uno di questi titoli eccellenti ed emozionanti.

Apple TV+: le serie più viste ad oggi

Ecco la classifica delle serie più viste su Apple TV+ da non perdere assolutamente.

Scissione – Thriller

In questa serie vincitrice del premio Emmy diretta da Ben Stiller, Mark guida un team di impiegati la cui memoria è stata chirurgicamente scissa per dividere i ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata. Gli impiegati iniziano un viaggio alla scoperta della verità riguardo al loro lavoro e se stessi. Prime Target – Thriller

Un brillante studente di matematica (Leo Woodall) è sul punto di fare una scoperta rivoluzionaria quando un nemico misterioso tenta di fermarlo. Lottando per avere risposte, e per la sua vita, si allea con un’agente governativa per smascherare un complotto dalla posta in gioco molto alta. Mythic Quest – Commedia

Ecco il team artefice del più grande videogioco multiplayer di tutti i tempi. In un posto di lavoro in cui si progettano mondi, si plasmano eroi e si creano leggende, le battaglie più ardue non si combattono nel gioco, bensì in ufficio. Silo – Fantascienza

In un futuro tossico e in rovina, migliaia di persone vivono in un enorme silo sotterraneo. Dopo la violazione di una regola cardine da parte dello sceriffo e la morte misteriosa di alcuni residenti, Juliette, un tecnico, comincia a svelare dei segreti scioccanti e la verità sul silo. Ted Lasso – Commedia

Serie vincitrice di 13 Emmy Awards, incluso Miglior Serie Comedy (2021, 2022). Jason Sudeikis è un allenatore di football, che allena una squadra di calcio inglese. Quello che gli manca in conoscenza, lo compensa con ottimismo e… biscotti. Shrinking – Commedia

Jimmy, che fatica a superare il dolore per la morte della moglie, è anche padre, amico e terapista. Decide così di tentare un nuovo approccio con chiunque incontri: sincerità, brutale e senza filtri. Migliorerà le cose… o scatenerà un incredibile caos? Slow Horses – Thriller

Questa arguta spy story segue le vicende di una disfunzionale squadra di agenti dell’MI5 e del loro odioso capo, il famigerato Jackson Lamb, mentre navigano tra le luci e le ombre del mondo dello spionaggio per difendere l’Inghilterra da forze sinistre. Fondazione – Fantascienza

Una serie basata sui celebri romanzi di Isaac Asimov, Fondazione racconta il grandioso viaggio di un gruppo di esiliati con lo scopo di salvare l’umanità e ricostruire la civiltà durante la caduta dell’Impero Galattico. Disclaimer – Thriller

Una misteriosa consegna minaccia di rivelare il passato di una celebre giornalista. Cate Blanchett e Kevin Kline sono i protagonisti di una serie scritta per la televisione e diretta da Alfonso Cuarón. Dark Matter – Fantascienza

In questo thriller sconvolgente, Jason Dessen si ritrova intrappolato in una versione alternativa della propria vita. Dessen si imbarca in un viaggio tormentoso per tornare dalla sua vera famiglia e salvarla dal nemico più terrificante: lui stesso. Tratto dal bestseller di Blake Crouch.