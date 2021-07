Se sei capitato da queste parti, l'hai saputo: la serie A – fino al 2024 – le vedi completa su DAZN, in streaming. Una novità che potrebbe spiazzare più di qualcuno, abituato a godersi le partite sul mega schermo della TV di casa. Beh? Qual è il problema? La soluzione ce l'ho io, anzi: ce l'ha Xiaomi e costa anche poco adesso.

Si tratta del portentoso Mi TV Stick Lite e ora lo prendi a 36€ circa da eBay con spedizioni rapide e gratis. E lo sai qual è il vantaggio? Non solo ti godi il grande calcio, ma la televisione diventa smart: a bordo avrà Android TV! Non importa quale modello di televisione possiedi. Com'è possibile? Te lo spiego.

Serie A e DAZN in TV, ci pensa Xiaomi

Due soli requisiti e si potrà compiere la magia. La tua televisione deve avere un ingresso HDMI: ce l'hanno tutti i modelli da più di 10 anni a questa parte, starei tranquillo fossi in te. Il secondo requisito è che tu abbia una buona connessione a Internet: quella è fondamentale proprio per fruire di DAZN.

Assodato questo, sei pronto per continuare a seguire la serie A sulla TV. Proprio qui entra in gioco il micro dispositivo smart del colosso cinese. Tu lo colleghi alla televisione (sempre attraverso l'ingresso HDMI), lo alimenti con l'USB (anche tramite la porta della TV stessa, sicuramente c'è) e via.

Dopo una rapida configurazione, ti si aprirà un mondo di opportunità basato su Android: contenuti di tutti i tipi in streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, lo stesso DAZN, dipende dagli abbonamenti che hai), possibilità di navigare su Internet e di scaricare applicazioni di vario genere.

A noi però, adesso, interessa la piattaforma per vedere la serie A. Bene, basterà scaricare l'applicazione, inserire i tuoi dati di accesso (non dimenticare l'abbonamento a DAZN, senza non potrai usarlo) e sei pronto a godere del grande calcio in diretta e di tutti gli eventi sportivi che ci sono a catalogo.

Xiaomi Mi TV Stick ti accompagnerà nella tua esperienza di visione in modo eccellente. Potrai gestire tutto attraverso il telecomando in dotazione, lo stesso dal quale potrai avere accesso all'assistente vocale di Google. Infatti, il controller integra anche un microfono.

Insomma, un concentrato di tecnologia, perfetto per guardare la serie A su DAZN in TV e non solo. Il momento è perfetto per accaparrarti questo gioiellino: da eBay porti a casa a 36€ circa adesso con spedizioni rapide e gratis. Sii rapido: ci sono pochissimi pezzi disponibili ancora.

