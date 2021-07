Ormai è ufficiale, fino al 2024, la serie A la potrai guardare – in modo completo – utilizzando DAZN, la celeberrima piattaforma di contenuti in streamin dedicati allo sport. Una novità interessante, che però spiazza chi non è attrezzato. Come guardarle sulla TV? Devo cambiarla? La risposta è semplice: assolutamente no, puoi seguire i prossimi tre campionati di calcio sul tuo attuale televisore, investendo una cifra irrisoria, che – fra l'altro – renderà subito smart la TV. Ti spiego come fare.

Serie A: DAZN su qualsiasi televisore, come fare

DAZN è una piattaforma contenitore di eventi sportivi di ogni genere. Una sorta di Netflix dello sport, che però offre anche delle dirette. A differenza della classica pay per view (come Sky, che di DAZN detiene la proprietà), la cosa interessante è che l'abbonamento alla piattaforma non ha vincoli: decidi di mese in mese se mantenerlo attivo.

Ad ogni modo, una volta deciso che la serie A la guarderai attraverso DAZN, è lecito chiedersi dove. Sul PC, sullo smartphone o sul tablet: queste sono tre opzioni assolutamente certe. Siamo onesti però: il grande calcio si gode al meglio sulla TV, nel comfort più totale.

Se la tua televisione è smart – e supporta l'applicazione – allora puoi risolvere scaricandola e sarai subito pronto. Se però non lo è, stai sereno: non serve certamente cambiare l'intero televisore per adeguarsi: ci mancherebbe!

La soluzione migliore, più economica ed affidabile in assoluto è il Fire TV Stick Lite di Amazon. Immagina: con un investimento minimo di 29,99€ rendi immediatamente smart qualsiasi televisione. Questo significa che non solo potrai installare e usare l'applicazione di DAZN, ma ti si aprirà un mondo di opportunità: Netflix, Disney+, Prime Video e tutte le piattaforme di streaming che ami di più.

Ancora: potrai navigare su Internet, scaricare app di vario genere e – se lo desideri – sfruttare il telecomando in dotazione per dialogare con l'assistente vocale Alexa. Che intendo? Che la TV potrà darti informazioni di qualsiasi tipo: meteo, traffico, nozioni storiche, ricette. Semplicemente, premi un pulsante, parli con al Alexa usando la voce e il microfono integrato nel telecomando, e via.

Fra tutte le soluzioni esterne per rendere smart la TV, il Fire TV Stick Lite è quello che meglio mette d'accordo qualità e prezzo: su Amazon lo prendi a 29,99€ appena, poi lo colleghi all'ingresso HDMI del tuo televisore e puoi guardare tutta la serie A su DAZN e fare anche tutte le altre cose che ti ho raccontato.

Insomma, la novità nel mondo delle dirette del campionato di calcio – alla fine – può diventare un'ottima opportunità per rendere smart la tua televisione spendendo pochissimo. Attrezzati adesso, prendi il tuo Fire TV Stick Lite e scegli il tuo abbonamento su DAZN: non farti trovare impreparato

