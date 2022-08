Sensore sicurezza per porte e finestre con campanello wireless: 15€ ORA

Non solo un campanello Wireless ma anche un sistema di sicurezza per porte e finestre, questo dispositivo è un vero gioiello che in casa fa la differenza. Lo utilizzi installandolo ovunque tu voglia e potendo incrementare la sua portata aggiungendo vari sensori in un secondo momento.

Grazie al ribasso del 40% portarla a casa a un prezzo regalo è possibile, apri Amazon e spunta il coupon per pagare appena €15,59



Campanello wireless e sistema di allarme integrato, un successo in casa

Questo sistema multiplo puoi installarlo praticamente dove vuoi e grazie alla sua portata veramente esteta Non hai alcun problema ad espanderlo in tutta la casa.

In modo particolare, è composto da 2 elementi. Il primo è il ricevitore che puoi mettere nella stanza a tua scelta e ti permette di rispondere al citofono qualora tu voglio usarlo come campanello wireless. Il secondo invece, è il campanello vero e proprio che però viene abbinato a questo secondo elemento grazie al quale viene rilevata l’apertura di porte o finestre non autorizzata e viene diramato l’allarme all’istante.

Come ti dicevo, se vuoi, puoi aggiungere fino a 20 sensori diversi da acquistare separatamente per mettere al sicuro tutta la tua casa. Da montare sono semplicissimi perché sono dotati di nastro biadesivo preapplicato che li mantiene in posizione senza alcun problema.

Conta che hai a portata di mano 58 suonerie diverse con una gamma di volume variabile per poter adattarle alle tue esigenze. Laddove, poi, riscontri problemi hai un servizio di assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per trovare sempre la risoluzione alla tua domanda.

Come vedi, sotto mano non ti manca assolutamente niente.

