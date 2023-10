Sensore di parcheggio per auto: GENIALATA su Amazon in offerta a 24€

La tua auto non è proprio recente o comunque non è provvista del sensore di parcheggio di serie? Bene, sappi che puoi rimediare tu stesso grazie a questa offerta incredibile e un po’ sorpresa che abbiamo scovato per te su Amazon.

Questi sensori di parcheggio per auto fai da te sono disponibili ad un prezzo di soli 24 euro invece di 46,99 euro se attivi il coupon sconto che trovi sotto la pagina del prodotto. Un’occasione imperdibile per un prodotto che ti sarà sorprendentemente utile.

Sensore di parcheggio per auto fai da te: come funziona

Questo sensore di parcheggio offre una precisione di visualizzazione incredibile, indicando la distanza degli ostacoli in modo chiaro e preciso. Con una gamma di 30-250 centimetri, potrai parcheggiare il tuo veicolo con una precisione incredibile, evitando graffi e urti imprevisti.

Il tutto sarà supportato da display digitale LCD di alta qualità incluso nella confezione. In tempo reale, vedrai una barra luminosa a LED composta da segmenti verdi, gialli e rossi. Questi LED ti indicheranno la distanza dagli ostacoli in modo intuitivo, rendendo la manovra di parcheggio più sicura e senza stress.

Per rendere le cose ancora più facili, questo sensore di parcheggio è dotato di un cicalino che emette un avviso di allarme passo dopo passo. Quando ti avvicini a un ostacolo, il suono dell’allarme diventa più veloce, avvertendoti in modo chiaro e preciso. Questo sistema ti permette di reagire tempestivamente alle situazioni e prevenire collisioni accidentali.

Il sistema supporta la funzione di autocontrollo della sonda, fornendo avvisi in caso di stati anomali. In questo modo, sarai sempre consapevole delle condizioni del tuo sensore e garantirai una protezione completa durante le manovre di parcheggio.

Come funziona? Proprio come sensori di serie: quando inserisci il veicolo in retromarcia, il sistema radar di retromarcia entra automaticamente in modalità di rilevamento. L’installazione è semplice grazie al design a incasso con punta da trapano, che si adatta perfettamente al paraurti dell’auto. Inoltre, è compatibile con la maggior parte dei veicoli a 12V presenti sul mercato.

Se vuoi parcheggiare la tua auto con precisione e sicurezza, questo sensore di parcheggio è un must-have. A soli 24 euro con un coupon sconto del 48%, è un affare imperdibile che renderà le tue manovre di parcheggio più facili e senza stress.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.