Sennheiser HD 250BT: cuffie wireless SPECIALI al 38% in MENO

Oggi con una spesa minima puoi ottenere delle cuffie wireless spettacolari. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello le mitiche Sennheiser HD 250BT a soli 42,90 euro, invece che 69 euro.

Goditi questo sconto del 38% per avere delle cuffie on-ear con un audio straordinario. Sono leggere e comode, perfette per poterle usare tutto il giorno senza che ti diano fastidio. Hanno una batteria che dura tantissimo e una connessione Bluetooth a bassa latenza. Possiedono un microfono integrato per poter fare anche chiamate con un risultato ottimo.

Sennheiser HD 250BT: suono fantastico e prezzo vantaggioso

Le Sennheiser HD 250BT sono dotate di trasduttori e supporto codec di altissima qualità. Ecco perché riescono a restituire un audio incredibilmente reale, con bassi dinamici e potenti e un suono pulito e cristallino. La tecnologia Bluetooth 5.0 offre una connessione perfetta con tutti i tuoi dispositivi. Godrai di una bassa latenza che garantisce un’esperienza unica anche mentre guardi un video. Tutto sarà perfettamente in sincro. Grazie al microfono integrato potrai fare chiamare e, chi sta parlando con te, sentirà la tua voce forte e chiara.

Hanno un design ottimizzato che si adagia comodamente sulle tue orecchie grazie dei morbidi cuscinetti che non stringono. L’archetto regolabile ti permette di personalizzare le cuffie sulla tua testa per avere il massimo del comfort. Scarica l’app Smart Control di Sennheiser per poter equalizzare l’audio, donando alla tua musica preferita l’effetto che desideri. Parlando invece di autonomia, hanno una batteria che può durare fino a 25 ore con una sola ricarica.

Non c’è che dire, un prezzo del genere è assolutamente da non farsi scappare. Dato che le unità disponibili non sono molte dovrai essere veloce. Quindi vai adesso su Amazon e acquista le tue Sennheiser HD 250BT a soli 42,90 euro, invece che 69 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

