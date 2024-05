Sennheiser ACCENTUM Plus: per chi non si accontenta (-13%)

Le cuffie Sennheiser ACCENTUM Plus sono oggi disponibili su Amazon con uno sconto eccezionale del 13%. Questo è il momento perfetto per arricchire la tua esperienza d’ascolto con un prodotto di alta qualità a un prezzo imbattibile di soli 179,99 euro, anziché 207,13 euro.

Sennheiser ACCENTUM Plus: questa offerta è a tempo limitato

Queste cuffie sono dotate di tecnologia di ricarica rapida, che permette di ottenere 5 ore di audio stereo di qualità superiore con soli 10 minuti di ricarica. La loro autonomia totale della batteria è di ben 50 ore, rendendole ideali per chi ama ascoltare musica senza interruzioni e senza doversi preoccupare di ricaricare frequentemente.

L’audio stereo HD immersivo delle Sennheiser ACCENTUM Plus è progettato con la massima precisione. Grazie a un equalizzatore a 5 bande integrato, queste cuffie offrono modalità audio personalizzabili, adattandosi perfettamente ai tuoi gusti musicali. Inoltre, l’ANC ibrido adattivo elimina i rumori di fondo, garantendo un’esperienza di ascolto priva di disturbi esterni, perfetta per immergersi completamente nella musica o nei podcast preferiti.

Il comfort è un altro punto di forza di queste cuffie. Il design leggero ed ergonomico, unito ai padiglioni morbidi e imbottiti e all’archetto regolabile, assicura che possano essere indossate per ore senza provocare fastidi. Questa caratteristica le rende ideali non solo per l’ascolto di musica, ma anche per lunghe sessioni di lavoro o studio.

Le Sennheiser ACCENTUM Plus offrono un controllo totale a portata di mano. È possibile navigare nella musica e gestire le telefonate con semplici gesti: toccando per riprodurre o mettere in pausa, scorrendo per regolare il volume e usando lo swipe per cambiare brano o rispondere e terminare le chiamate. Questa funzionalità intuitiva rende l’utilizzo delle cuffie estremamente pratico e veloce.

Non perdere l’opportunità di acquistare le Sennheiser ACCENTUM Plus con un incredibile sconto del 13% su Amazon. Questo affare è perfetto per chi desidera un’esperienza audio superiore e confortevole, oggi al prezzo ridicolo di soli 179,99 euro.