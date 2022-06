Sempre al fresco con appena 9€, alla scrivania non sudi più così

Avere un piccolo ventilatore USB sarà la tua salvezza questa estate. Che tu lo coglia per stare a casa o da portare in ufficio non esiste problema, è piccolo, non occupa spazio ma ti rinfresca senza mezzi termini.

E’ un modello semplicissimo e costa pochissimo visto che se ti colleghi ora su Amazon, con 9€ diventa tuo.

Delle spedizioni non ti devi preoccupare, con Prime sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Mini ventilatore USB: la svolta per il caldo afoso

Scrivere la tesi, lavorare o stare davanti al computer per svago. Tutti ci troviamo davanti allo stesso dilemma: il caldo. Per evitare di sudare sette camice puoi semplicemente acquistare questo mini ventilatore USB che ti piazzi sulla scrivania e tiri un sospiro di sollievo.

Ovviamente, come ti suggerisce lo stesso nome, lo colleghi direttamente al laptop per utilizzarlo sempre e comunque. Se però non hai una presa USB a portata di mano non ti preoccupare: puoi connetterlo anche a un powerbank o a un classico alimentatore per smartphone ed il gioco è fatto.

Le pale sono coperte da una cassa che ti impedisce di farti male, la brezza che produce è veramente eccezionale perché non è né forte né flebile ed ha un comodissimo interruttore ON/OFF che ti permette di accenderlo e spegnerlo a discrezione.

Insomma, semplice ma funzionale. Che te ne pare? Acquista al volo il tuo mini ventilatore USB per la scrivania e non sprecare neanche una goccia di sudore quando stai davanti al PC. Lo ordini ora su Amazon e lo paghi appena 9,99€. Delle spedizioni non ti preoccupare, ti basta avere un abbonamento Prime per ricevere il pacco a casa in uno o due giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.