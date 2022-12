Sembra una penna ma ti pulisce gli AirPods: 8€ non farne a meno

Avere degli auricolari Bluetooth come gli AirPods significa soltanto una cosa: scoprire che devi pulirli. Certo, sono comodi e tutto il resto ma alcune volte li rimuovi dalla custodia e ti soffermi sul chiederti se li utilizzi tu o Shrek.

Senza dilungarci molto in materia di cerume, anche se è del tutto normale devi rimuoverlo e non puoi lasciarlo lì. Come fare? Con un gadget come questo che sembra una penna ma è un portento. Grazie all’offerta su Amazon paghi appena 7,99€ e risparmi il 20%.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

AirPods e altri auricolari: tornano come nuovi con questo gadget

Piccolo e super portatile, il gadget che ti segnalo è un 3 in 1 di cui non fare a meno. Oltre a poterlo avere sempre con te, si utilizza in una semplice mossa ed è perfetto non soltanto per gli AirPods ma per tutti gli auricolari o prodotti che hanno bisogno di una pulitina.

Quando è chiuso non sembra efficace, ma grazie al bottone che scivola in alto e in giù, sblocchi 3 diversi strumenti.

Da un lato hai una punta in metallo fine che va a sostituire lo stuzzicadenti (lo so che utilizzi quello) e un pennellino con setole morbidissime ma fitte per rimuovere i residui di cerume.

Dall’altro lato, invece, hai a disposizione una punta in gomma per è perfetta per raggiungere gli spazi più angusti come, ad esempio, i fori nel case di ricarica che non riesci mai a pulire.

Vedi? Tanto semplice quanto indispensabile.

Per il prezzo che ha, questo gadget è un fenomeno. Acquistalo immediatamente su Amazon ora a soli 7,99€ grazie allo sconto del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.