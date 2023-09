Sembra una penna, è una microcamera SPIA: solo 22€ su Amazon (-50%)

Un oggetto da utilizzare con cautela: non è un giocattolo. Questo gadget sembra in tutto e per tutto una penna, ma in realtà è anche (e soprattutto) una potente microcamera spia. Nessuno si accorgerà della sua funzionalità nascosta e potrai usarla in un sacco di contesti, pur sempre rispettando la privacy altrui.

Adesso questo dispositivo è in sconto del 50% su Amazon e puoi portarlo a casa a 22,99€ invece di 55,99€. Unico nel suo genere, per averlo a metà prezzo basta metterlo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “E776ZAI7”. Lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità residua è super limitata.

Un prodotto unico nel suo genere, che può aiutarti ad aumentare la sicurezza in diversi contesti, ma che allo stesso tempo devi utilizzare con consapevolezza. Infatti, si tratta di un potente strumento: è in grado di registrare video e immagini senza che nessuno se ne accorga. Chi mai sospetterebbe di una banale penna? Ovviamente, il dispositivo è dotato di batteria integrata ricaricabile e in kit ricevi tutto l’occorrente per iniziare subito a utilizzarla.

Non manca un cavo USB per la ricarica e una microSD da 64GB che servirà per memorizzare i file registrati. Facile e intuitiva da utilizzare, farà tutto semplicemente premendo un pulsante.

Non perdere l’opportunità di accaparrarti questo particolare prodotto, che sembra una penna, ma è una microcamera spia, a metà prezzo da Amazon. Mettila adesso nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice “E776ZAI7”. La prendi a 22,50€ e la ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.