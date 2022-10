Sembra un ventilatore, ma è una CALDA STUFA a basso consumo: genialata

Un vero e proprio spettacolo, questo prodotto ha l’aria di essere un ventilatore da pavimento, ma è tutt’altro. Infatti, si tratta di una calda stufa, con un consumo energetico che è più o meno la metà dell’assorbimento medio. Infatti, al livello massimo consuma 1000W mentre al minimo 500W appena. Bella, elegante ed efficace: uno strumento per combattere i primi freddi ed evitare che la bolletta lieviti.

Non perdere l’occasione di fare un goloso e caldissimo affare su Amazon: completa l’ordine adesso per prenderla a 79€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Non un ventilatore, ma una calda stufa: genialata

Un prodotto ad alta efficienza energetica, che ti permetterà di stare ben caldo in un ambiente, senza dover accendere il riscaldamento. Lo accendi, come faresti solitamente in estate, e lasci che la magia si compia: inizierà a scaldare l’ambiente circostante, senza dimenticare di strizzare l’occhio ai consumi energetici.

Infatti, al minimo, questo dispositivo assorbe appena 500W: praticamente fino al 75% in meno rispetto ai modelli in commercio, che arrivano a 2000W. Anche al massimo, questa stufa in forma di ventilatore si ferma a 1000W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.