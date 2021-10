Sembra che Firefox 93 abbia come obiettivo quello di... perdere utenti!

Non è un segreto che Mozilla Firefox navighi in cattive acque, subendo inerme la concorrenza di Google Chrome. L'ultimo aggiornamento del celebre browser web porta con sé una novità che ha fatto storcere il naso a molti: Firefox 93, infatti, ha introdotto le pubblicità anche nei risultati di ricerca suggeriti dalla barra degli indirizzi.

Nel post di supporto pubblicato sul sito ufficiale, Mozilla prova a fare chiarezza precisando quanto segue:

“Quando i suggerimenti contestuali sono abilitati, Firefox Suggest utilizza la posizione della tua città e le parole chiave della ricerca per fornire indicazioni provenienti da Firefox e dai nostri partner, senza dimenticare la tua privacy. Questi suggerimenti possono risultare utili per trovare facilmente le informazioni desiderate e per individuare velocemente l’argomento di proprio interesse”