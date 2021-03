Secondo quanto riferito, la politica di vendita al dettaglio “segreta” di Apple mira a premiare i i clienti educati con sostituzioni di prodotti e riparazioni gratuite. Sì, avete letto bene: se sarete gentili, verrete ricompensati all’interno di un Apple Store.

La politica segreta dell’Apple Store

In un video virale emerso su TikTok, un ex dipendente dell’Apple Store ha rivelato un presunto programma speciale per i clienti che si comportano in maniera gentile e onesta con i Genius che si trovano al reparto delle riparazioni o della vendita al dettaglio. Come sempre, questa è la chiave per ottenere tutto dalla vita: essere gentili, essere brave persone rispettose degli altri e del lavoro altrui. Vedete, vi sorprenderete nell’osservare quanta gentilezza di ritorno riceverete con le buone maniere. In Apple, per esempio, sembra che sia un piano apposito che “sorprende e delizia” i clienti con vantaggi esclusivi.

L’utente di TikTok @Tanicornerstone ha spiegato il presunto programma in risposta a un video in cui si chiedeva “i segreti che solo i dipendenti conoscono“. La donna ha riferito:

Prima lavoravo per Apple. Quindi la prima cosa; clienti maleducati, come se avessimo degli psicopatici in quel negozio, ma se sei scortese con i geni o con il portiere, molto probabilmente risolverai il tuo problema, comunque tu pagheranno per questo-

Tuttavia, aggiunge che ogni membro del personale ha apparentemente un numero specifico di casi di “sorpresa e gioia” che potrebbero utilizzare per andare oltre il normale servizio. in poche parole, i Genius hanno la possibilità di svolgere mansioni extra con i clienti “davvero straordinari“. La giovane ragazza ha aggiunto:

Vedevo molto, le persone entravano con telefoni danneggiati dall’acqua e non ti era permesso sostituirli senza alcun costo. Tuttavia, i geni hanno usato una ‘sorpresa e delizia’ per poter dare a qualcuno un sostituto gratuito.

I commentatori del video di TikTok hanno confermato l’affermazione. Ci sono stati dei commenti di due clienti che hanno ricevuto un servizio eccezionale e non solo; anche altri ex dipendenti della mela hanno confermato ciò. La sua clip ora ha più di 114.000 Mi piace e ha generato 866 commenti.

Non è chiaro se il programma “sorprendi e delizia” sia ancora in vigore o se si trattasse effettivamente di una politica di vendita al dettaglio di un determinato retail. Tuttavia, sembrano esserci molte prove aneddotiche che suggeriscono che i clienti che sono gentili con il personale Apple abbiano ricevuto un servizio migliore.

Morale della storia? Lo ribadiamo: siate gentili, sempre. La vita potrebbe sorprendervi.

Apple

Smartphone