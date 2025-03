Sei all'estero e vuoi vedere i primi 6 episodi di Mare Fuori 5? Ecco come

L’attesa per Mare Fuori 5 sta per terminare. I primi sei episodi saranno disponibili in streaming su RaiPlay a partire da questa sera, mercoledì 12 marzo 2025, mentre gli ultimi sei verranno aggiunti il 26 marzo, per un totale di dodici puntate.

Ma cosa fare se ci si trova all’estero? RaiPlay applica delle restrizioni geografiche che impediscono l’accesso ai contenuti dall’esterno dell’Italia. Tuttavia, esiste una soluzione semplice per aggirare il problema: PrivateVPN, un servizio VPN che permette di connettersi a un server italiano e guardare la serie senza limitazioni.

In questo momento, PrivateVPN è in offerta con sconto eccezionale dell’85% al prezzo di 2,08€ al mese. E con garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come usare PrivateVPN per vedere Mare Fuori 5 dall’estero

Se sei in viaggio e non vuoi perdere i nuovi episodi di Mare Fuori 5, puoi utilizzare PrivateVPN per superare i blocchi regionali imposti da RaiPlay. Il processo è semplice e veloce:

Attiva un abbonamento a PrivateVPN; Scarica e installa l’app sul dispositivo che utilizzerai per guardare la serie; Connettiti a un server italiano per ottenere un indirizzo IP compatibile con RaiPlay; Apri RaiPlay e inizia a guardare Mare Fuori 5 in streaming, senza interruzioni.

Grazie alla sua larghezza di banda illimitata e ai server ottimizzati per lo streaming, PrivateVPN garantisce un’esperienza di visione fluida, senza buffering o rallentamenti.

Non lasciare che le restrizioni geografiche ti impediscano di guardare la tua serie preferita. PrivateVPN ti permette di accedere a RaiPlay come se fossi in Italia, ovunque nel mondo. Con pochi semplici passaggi, potrai seguire Mare Fuori 5 senza limiti e con la migliore qualità di streaming.