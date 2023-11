Segway Ninebot: MEGA sconto del 32% per il Black Friday

Il monopattino elettrico Segway Ninebot F65I è la soluzione ideale per trasformare i tuoi spostamenti quotidiani in autentiche avventure. E oggi, grazie alle incredibili offerte del Black Friday su Amazon, puoi acquistare questo eccezionale mezzo di trasporto con uno sconto del 32%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 529,00 euro. Inoltre se vuoi, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Segway Ninebot: le scorte a disposizione sono quasi finite

Con una velocità massima di 25 km/h, il Segway Ninebot ti permette di muoverti agilmente tra il traffico urbano. La sua autonomia di 65 km e i pneumatici di grandi dimensioni ti consentono di allungare il tuo percorso senza preoccuparti della ricarica. Ma la vera innovazione di questo monopattino è data dagli indicatori di direzione integrati, garantendo la tua sicurezza e rendendo chiara la tua direzione agli altri utenti della strada.

La sicurezza è al primo posto con le luci a LED da 2.1W, i catarifrangenti E-MARK e le luci posteriori/di stop. Illumina la strada davanti a te e renditi visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, i pneumatici da 10 pollici assorbono le vibrazioni e garantiscono una guida confortevole su qualsiasi terreno.

Il display a LED a colori fornisce tutte le informazioni di cui hai bisogno durante la guida, mentre la connessione Bluetooth all’app Segway-Ninebot ti permette di monitorare l’autonomia e i dati di guida direttamente dal tuo smartphone.

Il potente motore da 400W ti spinge fino a 25 km/h, garantendo un’esperienza di guida senza inquinamento. Con tre diverse modalità di guida (Eco, Standard e Sport) e la modalità Walk per le aree pedonali, puoi personalizzare la tua esperienza di guida in base alle tue esigenze.

La batteria potenziata da 551Wh, caricabile in soli 5 ore, ti consente di percorrere fino a 65 km senza preoccuparti di rimanere senza energia. Il sistema di frenata rigenerativa e il sistema di gestione intelligente della batteria assicurano un utilizzo efficiente dell’energia.

Infine, il Segway Ninebot è robusto, facile da piegare e compatto da trasportare. Con il telaio di forma triangolare in acciaio e carbonio, può sopportare un peso fino a 120 kg. Quando hai concluso il tuo viaggio, piega il monopattino in soli due passaggi e sarai pronto a portarlo ovunque tu voglia.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità durante le offerte del Black Friday su Amazon. Acquista il monopattino elettrico Segway Ninebot F65I e acquistalo al prezzo strepitoso di soli 529,00 euro. Affrettati, le scorte a disposizione sono quasi finite.

