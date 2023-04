Segui Atalanta-Bologna in streaming senza limitazioni

È dal 2009 che il Bologna non riesce a battere l’Atalanta a Bergamo. Sarà quella di sabato 8 aprile 2023 la partita giusta per invertire la rotta? Guarda Atalanta-Bologna in diretta streaming su DAZN. Il live match verrà trasmesso in esclusiva su questa piattaforma con un pre-partita interessantissimo prima del calcio d’inizio in programma per le 16:30.

Grazie al tuo abbonamento a DAZN, oltre a tutte le partite di Serie A TIM 2022/23 potrai anche guardare Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Gabriele Giustiniani e il commento tecnico sarà affidato a Sergio Floccari. Il match si giocherà in casa dei bergamaschi, al Gewiss Stadium. L’umore è alto da parte dei tifosi della Dea. Secondo i pronostici quest’ultima ha una possibilità di vittoria del 59%.

Atalanta-Bologna in streaming senza disconnessioni

Guarda Atalanta-Bologna in streaming senza disconnessioni grazie a NordVPN. Installando questa VPN sui tuoi dispositivi otterrai una connessione ottimizzata con velocità maggiori e una stabilità senza paragoni. Tutto grazie alla larghezza di banda illimitata fornita dai suoi server.

Ti farà piacere sapere che, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera, potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

