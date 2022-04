Seghetto alternativo con motore extra potente: 27€, sconto FOLLE 45%

Il seghetto alternativo è quello strumento pronto a tornare utile in una marea di contesti, soprattutto se dotato di adeguata potenza. Adesso, questo gioiellino con 6 velocità, lo porti a casa a 27€ circa appena da Amazon e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Per approfittarne, devi solo mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “GCOYW23R”. Sii rapido però: disponibilità super limitata.

Seghetto alternativo in gran sconto su Amazon

Un prodotto che proprio non può mancare nella tua cassetta per gli attrezzi. Il dispositivo ideale per tagliare rapidamente un sacco di materiali diversi come plastica, metallo, legno e non solo. Sfruttando gli accessori in dotazione, il lavoro non potrebbe essere più semplice.

Infatti, in dotazione ricevi 10 lame (da sostituire in base alle esigenze), un righello, una guida per il taglio, un tubo per semplificare lo scarico dei residui del taglio e una chiave a brugola. Un prodotto praticissimo, in grado anche di effettuare tagli laterali, con smussature fino a 45 gradi (sia verso destra che verso sinistra).

Se alle sue caratteristiche, ci abbini un potente motore da 800W, allora questo seghetto alternativo (con potenza di 3000 SPM e 6 impostazioni di velocità) diventa assolutamente irrinunciabile. A questo prezzo poi, è un vero e proprio affare: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “GCOYW23R”. Lo prendi a 27€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però, disponibilità in promozione super limitata.