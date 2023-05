Sedia da gaming Trust GXT per VINCERE ogni battaglia a prezzo WOW da Unieuro

Per vincere molte volte non basta il talento. D’accordo, è una componente importante, ma non l’unica. Ci vuole impegno, ci vuole tanto allenamento, e ci vogliono anche gli strumenti giusti. Ecco, per un appassionato di videogiochi riveste un’importanza capitale la sedia da gaming. Non ci si può improvvisare campioni senza avere una dotazione da professionista.

La sedia Trust GXT 701C è nata per vincere, o meglio per accompagnare i giocatori al successo in ogni battaglia. Oggi la puoi acquistare in offerta sul sito ufficiale di Unieuro a 129,00 euro. Sì, abbiamo controllato, è il prezzo più basso del web. Ma non è finita qui, perché con l’extra sconto del 5% il prezzo diventa ancora più speciale, pari a 122,50 euro.

Sedia da gaming Trust GXT con extra sconto sul sito di Unieuro

Doppio sconto quindi per una sedia da gaming pensata per chi vuole vincere il doppio delle partite. Il principale punto di forza della sedia Trust GXT 701C RYON è di offrire un’eccellente sensazione di comfort indipendentemente dal numero di ore di gioco. Si tratta dunque della seduta perfetta per chi ama le lunghe sessioni di gaming nella propria camera da letto o in salone: mentre i tuoi avversari inizieranno ad avvertire un’inevitabile stanchezza, tu continuerai a sentirti al 100% delle forze, per una migliore reattività e rapidità di pensiero, componenti essenziali per la vittoria.

Acquistando la sedia GXT 701C di Trust sul sito ufficiale di Unieuro puoi inoltre scegliere se pagare in un’unica soluzione o in 3 rate da 43 euro al mese a interessi zero grazie a Klarna oppure PayPal.

Approfitta ora dell’offerta di Unieuro sulla Trust GXT 7101C Ryon per risparmiare quasi 50 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico grazie al doppio sconto. E in più la consegna a casa è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.