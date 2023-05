Secondo telefono da battaglia? Ti bastano 75€ su Amazon

Se hai uno smartphone di ultima generazione, apprezzerai sicuramente le sue funzionalità avanzate, il suo design elegante e la sua fotocamera di alta qualità. Ma forse ti sei anche reso conto che un telefono così sofisticato e costoso non è sempre adatto a tutte le situazioni.

Per esempio, se devi andare in vacanza, in campeggio, in palestra o in un luogo dove c’è il rischio di perdere o danneggiare il tuo telefono, forse preferiresti avere un secondo telefono o uno smartphone “da battaglia”, ovvero un dispositivo più economico, ma anche resistente e funzionale, che ti permetta di comunicare e navigare senza preoccupazioni.

Ecco allora l’offerta che non devi farti scappare: su Amazon il TCL 405, uno smartphone 4G con display da 6.6 pollici e batteria da 5000 mAh, è in sconto a soli 75,90 euro invece di 119,90 e con consegna immediata.

TCL 405: lo smartphone economico che cercavi

Il TCL 405 è uno smartphone Android Dual SIM che ti offre una fotocamera doppia da 13+2 MP con flash per scattare foto nitide e dettagliate insieme ad una fotocamera frontale da 5 MP per selfie e videochiamate.

La memoria interna di 32 GB è espandibile con microSD fino a 512 GB, per conservare tutti i tuoi contenuti preferiti. Il sistema è alimentato da un processore MediaTek Helio G25 ottimizzato per il multitasking e il gaming con una RAM di 2 GB a supporto.

Sulla parte frontale trovi un ampio display HD+ da 6.6 pollici con tecnologia LCD e una risoluzione di 720 x 1612 pixel, che ti offre una visione chiara e luminosa dei tuoi video, giochi e app. La batteria da 5000 mAh è uno dei punti di forza dato che ti garantisce fino a due giorni di autonomia con un solo ciclo di ricarica e supporta la ricarica rapida da 10 W. Presente persino il riconoscimento facciale per sbloccare il telefono in modo sicuro e veloce.

Il TCL 405 è disponibile nei colori Dark Grey o Lavender Purple, con un design classico e curve definite. Ha anche il doppio altoparlante stereo per un suono coinvolgente e la modalità Eye Care per ridurre l’affaticamento della vista.

Insomma, se hai bisogno di uno smartphone economico da usare come secondo telefono o “da battaglia” acquista adesso il TCL 405 a soli 75,90 euro. A questo prezzo andrà a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.