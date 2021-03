Che Apple stia lavorando a un visore per la realtà aumentata (e virtuale) ormai non è un segreto. Indiscrezioni e report sull’argomento sono tantissimi. Non sappiamo però con certezza cosa ci sia nei piani del colosso della mela morsicata, soprattutto perché continuano a spuntare brevetti sull’argomento. L’ultimo riguarda uno speciale anello, da abbinare proprio al visore.

Apple: un anello per la realtà virtuale e aumentata

Secondo il documento trapelato, si tratterebbe di uno speciale anello con a bordo 12 sensori. Sembrano tanti? Non lo sono, una volta capito come dovrebbe funzionare il dispositivo. Infatti, ogni sensore dovrebbe emettere delle onde identiche ed è proprio l’incontro di queste onde che potrebbe permettere di determinare la posizione delle dita o degli oggetti in mano (metodo dell’interferometria). Inoltre, il dispositivo potrebbe anche essere utilizzato con altri accessori: nell’immagine si vede un pennino.

Immagina questo anello in abbinata a un visore per la realtà virtuale e aumentata: potresti afferrare gli oggetti e muoverti, ottenendo un riscontro decisamente preciso durante l’esperienza d’uso del visore.

Per adesso, vale la pena ribadirlo, si tratta solo di un brevetto. Tuttavia, non è la prima volta che si vocifera a riguardo della possibilità che Apple abbini degli accessori al suo futuro visore: questo anello è uno di quelli?

