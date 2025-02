Se hai un Motorola, occhio ad Android 15: c'è un bug che blocca il launcher

Motorola ha una storia complessa per quanto riguarda il supporto software. Recentemente, gli utenti che hanno aggiornato il proprio dispositivo ad Android 15, hanno segnalato importanti problemi di stabilità: il problema maggior si trova nel launcher (anche quelli personalizzati) che, a detta delle segnalazioni, si bloccherebbe ripetutamente rendendo il telefono quasi inutilizzabile.

I telefoni interessati dal bug

I dispositivi Motorola non sono certo noti per la propria regolarità di supporto software: non solo gli aggiornamenti di sicurezza vengono spesso rilasciati ogni due mesi, ma ci sono anche modelli che sono stati lanciati con la promessa di un solo aggiornamento di sistema operativo.

Dopo il debutto di Motorola Edge 50 Neo, l’azienda ha annunciato un miglioramento, soprattutto nella regolarità degli update, con alcuni modelli che hanno ricevuto Android 15 prima del previsto. Purtroppo, per molti utenti l’aggiornamento si è rivelato problematico.

Il problema del launcher che crasha è stato segnalato, oltre che su Edge 50 Neo, anche su Edge 50 Fusion, ThinkPhone 25 e Razr Plus (2023). Per il momento, non ci sono segnalazioni relative ai modelli Razr più recenti, ma non si esclude che possano essere anch’essi interessati.

Attualmente, l’unica soluzione temporanea consiste nell’accedere alla schermata di blocco, scorrere verso il basso per aprire le impostazioni rapide e da lì entrare nelle Impostazioni di sistema. Motorola ha risposto rapidamente ai problemi segnalati, ma in alcuni casi la patch correttiva ha provocato altri bug, come riportato dal portale Android Authority. Non c’è ancora, al momento, una risoluzione definitiva.