Se attivi la prova gratuita su questo sito poi ti ritrovi abbonato

Altroconsumo ha denunciato una pratica scorretta attraverso la quale un sito internet propone una prova gratuita al termine della quale l’utente si ritrova abbonato senza aver dato il consenso. “Ancora reclami nei confronti del sito che offre la ricostruzione dell’albero genealogico tramite DNA: si sottoscrive il periodo di prova gratuito, ma poi ci si ritrova un abbonamento, tutt’altro che trasparente e complicato da interrompere“.

Il sito in questione è MyHeritage. Le segnalazioni stanno arrivando copiose alla piattaforma “Reclama Facile” messa a disposizione da Altroconsumo proprio per gestire casi simili e sostenere i consumatori vittime di soprusi. Non si tratta di una truffa online, ma le indicazioni poco chiare, secondo Altroconsumo, inducono in errore.

Una delle segnalazioni spiega: “Il 6 dicembre 2024, ho acquistato un kit DNA MyHeritage al costo di 29 euro. Tuttavia, il 7 gennaio, ho riscontrato un addebito di 120,78 euro sul mio conto, senza alcun preavviso riguardo al rinnovo automatico di un abbonamento. Non sono stata informata in alcun modo del rinnovo automatico, che avrebbe dovuto essere comunicato prima della fine del periodo di prova gratuita di 14 giorni“.

Facile provare il servizio con la prova gratuita messa a disposizione dell’utente, ma ancora più facile ritrovarsi abbonato con rinnovo senza alcun preavviso o scelta. “Sulla piattaforma fino a poco tempo fa veniva pubblicizzata una prova gratuita del servizio per 14 giorni, ma senza specificare mai bene il costo dell’abbonamento una volta terminata la prova gratuita“, ha spiegato Altroconsumo.

Prova gratuita e poi diventi automaticamente un abbonato

In merito alla prova gratuita di MyHeritage che poi ti trasforma in un abbonato, Altroconsumo ha confermato: “I reclami ricevuti dagli utenti e la ricerca che abbiamo fatto sulle pagine di MyHeritage, hanno dimostrato che l’offerta commerciale è confusa e fa cadere in errore il consumatore, che pensa di sottoscrivere una prova gratuita e invece attiva un abbonamento da cui poi è difficile recedere“.

Oltre alle pratiche scorrette del sito, Altroconsumo si è interrogato sulla validità del servizio. “Al di là della problematica riguardante l’addebito di un abbonamento non richiesto e la pratica commerciale scorretta, ci siamo chiesti se (dal punto di vista scientifico) queste analisi ci permettono di conoscere davvero le nostre origini ancestrali. La risposta in linea teorica è sì, ma i risultati possono dare un’immagine sfuocata, parziale e a volte anche non pienamente corretta“.