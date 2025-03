Arriva una nuova Truffa Online pericolosa per la salute

Una nuova truffa online pericolosa per la salute si sta diffondendo su Facebook. Si tratta di un video deepfake realizzato tramite funzionalità di intelligenza artificiale che sfrutta il famoso medico Silvio Garattini per promuovere la “Ricetta del cocktail purificante per il corpo miracoloso“. È questo il titolo di una pagina in rumeno che compare cliccando sul link di un video sponsorizzato sul famoso social network.

“Il famoso medico Silvio Garattini ha definito idioti tutti coloro che curano le articolazioni con le pillole” è l’annuncio che un fantomatico presentatore fa del presidente di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Garattini. Il famoso medico, che sembra collegato da una sala congressi, ha poi risposto presentando un’alternativa.

“Sì, ho dato dell’idiota a chi usa ancora delle pillole per curare i dolori articolari nel 2025. Pensi di essere immortale? Non siate ingenui! Se davvero volete liberarvi dei dolori articolari, ascoltate attentamente. Le persone che soffrono di dolori articolari potrebbero non credermi, ma vi insegnerò un metodo. Se non vi piace, è una vostra scelta. Dopo tutto, siete voi a soffrire di dolori articolari, non io“.

Poi l’invito: “Se state guardando la registrazione della trasmissione su Facebook, cliccate sul pulsante per saperne di più“. A far chiarezza proprio Garattini che ha disconosciuto ogni affermazione: “Non ho mai pronunciato quelle frasi e non pubblicizzo farmaci o rimedi. Si tratta di una truffa online, che danneggia me e ha danneggiato tante persone, cadute nella rete di questi approfittatori“.

Si tratta di una truffa online pericolosa per la salute delle persone che potrebbero credere in quello che vedono non riconoscendo quel video come una tecnica deepfake.

Nuova truffa online: chi c’è dietro queste tecniche di raggiro

La prima cosa che molti si chiedono è come Facebook e altri social network possano permettere che video di questo genere, nello specifico una truffa online pericolosa per la salute e che lede l’immagine di un medico rinomato, siano disponibili tra gli annunci approvati dalla piattaforma. La domanda, tanto lecita quanto ovvia, fa emergere un’altra preoccupazione.

Infatti, Alessandro Orlowski, esperto di cyber crime e cyber intelligence ha spiegato chi c’è dietro tutto questo: “È un lavoro svolto da organizzazioni criminali che operano all’estero, in Paesi extra Unione Europea. Realizzano questi prodotti utilizzando strumenti commerciali e, per quelli più sofisticati, sistemi di intelligenza artificiale. Poi li vendono a chi organizza truffe, per adescare le vittime“.

E in merito ai social network specifica: “Da parte dei social media, poi, c’è scarsa collaborazione. Si può ottenere la rimozione di specifici post presentando una richiesta motivata, ma ne compaiono subito altri. Potrebbero implementare degli algoritmi in grado di bloccarli, ma evidentemente non hanno interesse a farlo“.