Se ami Napoli queste Cialde Caffè Borbone a 0,15€ sono perfette

Oggi il buon espresso fai da te a casa costa sempre di meno, ma senza mai perdere in qualità e gusto. Se ami profondamente Napoli con le sue peculiarità e il suo buon cibo, allora non devi perderti questa incredibile offerta disponibile in esclusiva solamente su eBay. Si tratta delle Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli, oggi in promozione a soli 0,15€ l’una. Cosa stai aspettando? Mettile subito in carrello.

Sono tue con il 21% di sconto. Un risparmio incredibile, portandoti a casa però tutto il gusto deciso del buon espresso napoletano in tazza. Il carattere partenopeo vivace è tutto nella tazza, con un caffè che risulta cremoso e ricco di gusto, anche per i palati più esigenti. Metti d’accordo le tue papille gustative con questo espresso dall’aroma deciso ed energico, proprio come il temperamento napoletano.

Ogni cialda viene confezionata singolarmente per mantenere inalterata tutta la freschezza e tutte le proprietà del chicco appena macinato dopo il processo attento di tostatura. Così arriva a casa tua senza perdere nulla per strada. Una volta aperto l’incarto sarai avvolto dall’aroma del buon caffè napoletano, ancora prima di erogarlo dalla tua macchina a uso domestico ESE 44mm.

Cialde Caffè Borbone portano Napoli ogni giorno a casa tua

Le Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli, portano la capitale partenopea ogni giorno a casa tua nella tazza. Oggi sono in offerta speciale al 21% di sconto su eBay. Approfittane subito acquistandole a soli 0,15€ l’una. Si tratta di una promozione molto golosa, ideale per chi ama il vero espresso napoletano e ogni giorno vuole iniziare la giornata con una frase ispirata alla città sempre diversa.

Tra l’altro questo acquisto gode della consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato durante la fase di acquisto. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Niente male vero? La prima rata al momento della conferma dell’ordine mentre le restanti nei due mesi seguenti.

Vai subito all’offerta di eBay! Acquista le Mia Magica Napoli a soli 0,15€ l’una.