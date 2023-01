Scrivania spoglia? Schiaffaci sopra un tappetino gaming XXL RGB

Sei alla ricerca di un nuovo tappetino per la tua postazione che sia comodo e d’effetto? Non farti scappare allora questo fenomenale Tappetino da Gaming XXL RGB di EMPIRE GAMING.

Lo trovi adesso su Amazon con un’incredibile doppia offerta: il 13% di sconto più un ulteriore ribasso di 6€; in questo modo lo pagherai solamente 19,99€! Ricordati solo di applicare il coupon prima di aggiungerlo al tuo carrello e completare il check-out.

Se possiedi un abbonamento Amazon Prime lo riceverai a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano.

Un tappetino gaming perfetto per te e per la tua scrivania

Oggigiorno se vuoi dare il massimo nelle tue partite devi avere una superficie perfetta su cui far scivolare il mouse, per questo sono nati diversi tappetini in base a cosa si stia cercando. Oggi ti voglio presentare questo Tappetino da Gaming XXL RGB. Dalla grandezza di 80×30 cm, avrai abbastanza spazio per poter posizionare sia la tua tastiera che il tuo mouse e poterti godere un’area di gioco veramente comoda e alla moda grazie al bordo LED.

Questo tappetino RGB ha ben 7 colori LED tra cui scegliere, ma non è finita qui: infatti oltre alla modalità a colore singolo, avrai anche altri 5 tipi di illuminazione dinamica per un totale di 12 opzioni di scelta per creare lo stile che più ti piace. Per accenderlo basterà semplicemente collegare il tuo tappetino al PC tramite cavo USB compreso nel prezzo e il gioco è fatto.

A renderlo ancora più perfetto sono: il fondo antiscivolo che ti permette un’aderenza perfetta ed una superficie di tessuto fitto con una forte resistenza all’acqua. Per esperienza ti posso garantire che questi tappetini sono veramente comodissimi e basta un panno umido per poter ripulire la superficie facilmente in pochi secondi.

Non farti scappare questa occasione e acquista il tuo Tappetino da Gaming XXL RGB di EMPIRE GAMING su Amazon grazie a questa doppia promozione che ti permette di averlo a soli 19,99€.

Con Amazon Prime hai sempre a disposizione spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.