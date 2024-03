Scorpion, Dainese, AGV: i migliori accessori e ricambi per moto in OFFERTA su eBay

Sei pronto a rispolverare la tua moto per le prime gite fuoriporta? Le giornate si allungano, si fanno più calde e quindi mettersi in sella dopo il lungo inverno arriva naturale. Forse però è il caso di aggiornare anche la propria attrezzatura approfittando di alcuni sconti, come quelli che trovi oggi su eBay su una serie di prodotti e importantissime marche.

Puoi dare un’occhiata tu stesso tramite il pulsante qui sotto, ma troverai anche una nostra selezione delle migliori offerte per velocizzarti il compito.

Kit completo rinnova fari a 54 euro

Cavalletto blocca ruota a 44,95 euro invece di 64,95

Top Diesel Additivo pulizia iniettori gasolio a 25,95 euro

Questa invece una selezione di accessori e abbigliamento per le uscite in moto:

Non possiamo che augurarti buoni acquisti e buona passeggiata!