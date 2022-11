Scoprire un numero di telefono è semplicissimo grazie a questo TRUCCO

Nonostante i social network come Instagram e Facebook abbiano ormai invaso la nostra vita, disporre del numero di telefono appartenente a chi vogliamo contattare resta il mezzo più utile per stabilire una comunicazione istantanea.

A volte però, com’è normale che sia, capita di non avere al proprio servizio il recapito telefonico di specifiche persone. Qualora avessi urgenza di rintracciarle, esiste un trucco molto veloce per scoprire il loro numero di telefono.

Come trovare un numero di telefono sconosciuto: ecco il trucco che ti cambierà la vita

Pagine bianche, gialle (e di qualunque altro colore): strumenti ormai superati, soprattutto nel caso in cui si trattasse di un cellulare. Oggigiorno, per risalire ad un numero di telefono è sufficiente scaricare un’applicazione, disponibile sia sul Google Play Store e sia sull’App Store. Parliamo di Truecaller, servizio molto apprezzato dagli utenti (basti vedere valutazioni e recensioni di chiunque l’abbia già provato).

Veniamo al dunque: in che modo Truecaller può aiutarti per trovare il numero di telefono di una persona? Sostanzialmente, l’applicazione funziona come una sorta di archivio telefonico digitale, molto simile alle sopracitate “pagine multicolore”. Lo scopo primario di Truecaller è combattere lo spam e bloccare le fastidiose telefonate a carattere commerciale di call center che intendono proporre contratti di ogni tipo.

Truecaller, però, dispone anche di molteplici funzionalità extra. Tra queste, la possibilità di risalire ad un numero di telefono semplicemente inserendo il nome e cognome di quella persona (sempre che quest’ultima abbia già volontariamente registrato il suo recapito). Devi sapere infatti che per consultare l’elenco delle numerazioni è necessario inserire anche il tuo telefono.

Questo è tutto, nessuna operazione particolarmente complicata. Soprattutto nel caso in cui la persona che ti interessa non dovesse avere un profilo social (difficile, ma assolutamente non da escludere), Truecaller potrebbe rivelarsi un concreto aiuto per scoprire il suo numero di telefono senza inutili perdite di tempo: vale la pena tentare, in fin dei conti è questione di un attimo.